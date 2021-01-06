Многодетным тюменским медикам подарили ноутбуки

| Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Многодетным медицинским работникам тюменского госпиталя для ветеранов войн подарили ноутбуки, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Компьютеры санитаркам отделения анестезиологии и реанимации Любови Мощенко и Петмат Мусаевой вручил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

У Любови Мощенко в семье пятеро детей, у Петмат Мусаевой – четверо. Компьютеры, которые приобрел для них Андрей Артюхов, стали неожиданным и приятным подарком в праздники.

"Чтобы многодетные семьи, воспитывающие школьников, не волновались из-за дистанционной учебы, было решено приобрести для ребят новые ноутбуки", – рассказал Андрей Артюхов.

Любовь Мощенко приехала на награждение прямо со смены – на лице еще видны следы от медицинской маски, которую она носит много часов подряд. Трое ее детей учатся в школе: Максим – в десятом классе, Никита – в пятом, а Ваня – в третьем.

Старшие сыновья на дистанционке, а младший занимается в школе, но порой домашний компьютер нужен и ему. Поэтому очередь к единственному ноутбуку есть всегда.

"Для нашей семьи это очень нужный и приятный подарок: дети обрадуются, а мне не нужно будет переживать за их учебу. Моя работа бывает физически тяжелой, но морально все наоборот – у нас дружный коллектив, слаженная команда, которая всегда поддержит", – рассказала Любовь Мощенко.