Волейбольные матчи в Тюмени в январе пройдут без зрителей

| Фото: клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: клуб «Тюмень» во ВКонтакте

В январе волейбольные матчи в Тюмени пройдут без зрителей, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

7 января в областном центре стартовал полуфинал первенства страны среди юношей 2006-2007 годов рождения. В спорткомплексе "Здоровье" сыграли восемь команд.

С 14 по 17 января четыре домашних поединка в рамках чемпионата высшей лиги "А" проведут девушки из Тюмени. Их матчи состоятся в комплексе "Академия спорта". Соперниками подопечных Натальи Чумаковой станут череповецкая "Северянка" и "Уфимочка-УГНТУ".

Также в январе сибирячки в родных стенах проведут еще две встречи. 23 и 24 января в роли их оппонента выступит "Уралочка-2-УрГЭУ" из Свердловской области.

В период с 14 по 17 января дома сыграют и волейболистки команды "Тюмень-Прибой". Подопечные Ольги Ескиной выступают в Молодёжной лиге.

Им предстоят по два матча против "Ленинградки-2" из Санкт-Петербурга и калининградского коллектива "Локомотив-СШОР по ИВС". Встречи состоятся в спорткомплексе "Прибой".