  • 6 января 20216.01.2021среда
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волейбольные матчи в Тюмени в январе пройдут без зрителей

Спорт, 17:46 06 января 2021

клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: клуб «Тюмень» во ВКонтакте

В январе волейбольные матчи в Тюмени пройдут без зрителей, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

7 января в областном центре стартовал полуфинал первенства страны среди юношей 2006-2007 годов рождения. В спорткомплексе "Здоровье" сыграли восемь команд.

С 14 по 17 января четыре домашних поединка в рамках чемпионата высшей лиги "А" проведут девушки из Тюмени. Их матчи состоятся в комплексе "Академия спорта". Соперниками подопечных Натальи Чумаковой станут череповецкая "Северянка" и "Уфимочка-УГНТУ".

Также в январе сибирячки в родных стенах проведут еще две встречи. 23 и 24 января в роли их оппонента выступит "Уралочка-2-УрГЭУ" из Свердловской области.

В период с 14 по 17 января дома сыграют и волейболистки команды "Тюмень-Прибой". Подопечные Ольги Ескиной выступают в Молодёжной лиге.

Им предстоят по два матча против "Ленинградки-2" из Санкт-Петербурга и калининградского коллектива "Локомотив-СШОР по ИВС". Встречи состоятся в спорткомплексе "Прибой".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 06.01.2021Волейбольные матчи в Тюмени в январе пройдут без зрителей
15:17 06.01.2021На школьном корте в хоккей сыграли "ветераны" и "молодежь"
17:20 05.01.2021Вратарь ХК "Рубин" признан лучшим голкипером декабря
11:40 05.01.2021Тюменские футболисты одержали две победы на турнире в Казани