Водитель иномарки погибла при столкновении с автобусом в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля KIA Rio погибла в столкновении с пассажирским автобусом на 3-м км Уватского тракта в Тобольске 8 января.

Информация о ДТП поступила в 20 часов 40 минут.

"По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Rio выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автобусом "ЛиАЗ", следовавшим по маршруту №20", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате удара 48-летняя жительница Тобольска, управлявшая автомобилем KIA Rio, скончалась на месте до транспортировки в больницу. В машине она находилась одна. Как отмечают в ГИБДД, ее стаж за рулем составляет 15 лет. Нарушений у нее нет.

В автобусе ехали двое пассажиров, не пострадали. "Сотрудники ГИБДД проконтролировали организацию пассажирской перевозки. Медицинский осмотр у водителя пройден, прелрейсовый контроль технического состояния транспорта так же пройден. Нарушений не выявлено. Обстоятельства ДТП выясняются", – заключила Анжела Борисова.

Инна Пахомова