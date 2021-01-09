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Водитель иномарки погибла при столкновении с автобусом в Тобольске

Происшествия, 11:22 09 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля KIA Rio погибла в столкновении с пассажирским автобусом на 3-м км Уватского тракта в Тобольске 8 января.

Информация о ДТП поступила в 20 часов 40 минут.

"По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Rio выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автобусом "ЛиАЗ", следовавшим по маршруту №20", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате удара 48-летняя жительница Тобольска, управлявшая автомобилем KIA Rio, скончалась на месте до транспортировки в больницу. В машине она находилась одна. Как отмечают в ГИБДД, ее стаж за рулем составляет 15 лет. Нарушений у нее нет.

В автобусе ехали двое пассажиров, не пострадали. "Сотрудники ГИБДД проконтролировали организацию пассажирской перевозки. Медицинский осмотр у водителя пройден, прелрейсовый контроль технического состояния транспорта так же пройден. Нарушений не выявлено. Обстоятельства ДТП выясняются", – заключила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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