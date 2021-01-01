Тюменец "приютил" в частном доме пятерых мигрантов

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пятерых иностранцев зарегистрировал в своем частном доме тюменец. В качестве вознаграждения мужчина за каждого прописанного получил 1 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.