Тюменская горячая линия по COVID-19 приняла более 300 звонков в праздники

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

343 звонка поступило на горячие линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции с 4 по 10 января. 52 из них касались вопросов тестирования.

Напомним, горячая линия, организованная при содействии правительства Тюменской области (8-800-302-26-70), объединенная с единой горячей линией по вопросам COVID-19 работает ежедневно с 8 до 22 часов. Здесь можно узнать о порядке тестирования по возвращении из-за рубежа, мерах профилактики и противоэпидемических мероприятиях. Всего за время работы на горячие линии поступило более 131 тыс. звонков.

Если операторы не могут ответить на конкретный вопрос, дадут контакты компетентных органов. Чаще всего такие вопросы касаются оформления листков нетрудоспособности или оказания медпомощи при коронавирусе.

Специалисты обращают внимание, что по горячей линии не принимают обращения. Их нужно направлять в электронном виде официальном сайте регионального управления роспотребнадзора. Для этого нужно заполнить форму "Отправить обращение". Письма, содержащие большие тексты или вложения большого объема, следует направлять обычным почтовым отправлением: 625026, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 45А.