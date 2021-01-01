Тюменский поэт победил на международном конкурсе "Русская Победа"
Тюменский поэт Андрей Маркиянов завоевал награды на Международном поэтическом конкурсе "Русская Победа", сообщает Централизованная городская библиотечная система.
Тюменцу на конкурсе присудили первое место и приз читательских симпатий. Организаторам он отправил стихотворение "День Победы". Со сборником стихов автора все желающие могут ознакомиться по ссылке.
Андрей Маркиянов родился в Тюмени 30 июня 1959 года. Член Союза писателей России. Стихи начал писать в 12 лет. Прозу – во время прохождения военной службы.
Произведения публиковались в газетах и журналах. Андрей Маркиянов выпустил две книги стихов "Ожидание близких снегов" и "Последний лист".