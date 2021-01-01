Тюменский поэт победил на международном конкурсе "Русская Победа"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский поэт Андрей Маркиянов завоевал награды на Международном поэтическом конкурсе "Русская Победа", сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Тюменцу на конкурсе присудили первое место и приз читательских симпатий. Организаторам он отправил стихотворение "День Победы". Со сборником стихов автора все желающие могут ознакомиться по ссылке.

Андрей Маркиянов родился в Тюмени 30 июня 1959 года. Член Союза писателей России. Стихи начал писать в 12 лет. Прозу – во время прохождения военной службы.

Произведения публиковались в газетах и журналах. Андрей Маркиянов выпустил две книги стихов "Ожидание близких снегов" и "Последний лист".