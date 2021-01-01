В аэропорту Челябинска проверят инцидент, где женщина ударила по голове дочь сумкой с посудой

| Фото: международный аэропорт «Челябинск» | Фото: международный аэропорт «Челябинск»

По поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка по факту нанесения жительницей Краснодарского края удара сумкой с посудой по голове своей несовершеннолетней дочери в аэропорту Баландино в Челябинске 11 января, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

"Принимая во внимание характер неправомерных действий и нарушение прав ребенка, Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

Следователи проводят проверку в порядке уголовно-процессуального законодательства.