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Городской хакатон проведет Тобольский кванториум

Общество, 09:04 13 января 2021

технопарк "Кванториум-Тобольск" ВКонтакте | Фото: технопарк "Кванториум-Тобольск" ВКонтакте

На городской хакатон "Вчера фантастика - сегодня реальность" приглашает детский технопарк "Кванториум-Тобольск". Он приурочен ко Дню детских изобретений и пройдет 15 января, начало в 15 часов, сообщают организаторы.

К участию приглашают проектные группы учащихся школ и учреждений дополнительного образования в возрасте 11-17 лет.

Участвовать можно как очно, так и дистанционно через платформу ZOOM. Полные условия и техническое задание - в положении.

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# кванториум , Хакатон

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