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В "Конторе пароходства" пройдет акустический концерт тюменских музыкантов

Общество, 12:13 12 января 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Сборный акустический концерт тюменских групп начнется в мультицентре "Контора пароходства" 12 января в 19 часов, сообщают организаторы.

Молодые исполнители города Ada D’Arte совмещают в своем творчестве фолк и рок, "Сервис" играют стильные электро-джазовые мотивы, а Нина Белявская пишет авторскую музыку.

Для регистрации необходимо поставить "+" под постом. Выступления пройдут в большом зале.

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# концерт , музыка , отдых

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