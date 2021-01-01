В "Конторе пароходства" пройдет акустический концерт тюменских музыкантов
| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)
Сборный акустический концерт тюменских групп начнется в мультицентре "Контора пароходства" 12 января в 19 часов, сообщают организаторы.
Молодые исполнители города Ada D’Arte совмещают в своем творчестве фолк и рок, "Сервис" играют стильные электро-джазовые мотивы, а Нина Белявская пишет авторскую музыку.
Для регистрации необходимо поставить "+" под постом. Выступления пройдут в большом зале.