Предновогодний интернет-трафик в УФО вырос в 1,3 раза

Потребление интернет-трафика жителями УФО и Пермского края в канун Нового года достигло отметки 4,4 тыс. ТБ, что в 1,3 раза выше прошлогодних показателей, но пиковых значений марта-апреля 2020 года в 7 тыс. ТБ в сутки оно не достигло, сообщает "Ростелеком".

В Тюменской области компания зафиксировала стандартную нагрузку на сеть в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. За первые 10 дней нового года жители региона скачали чуть более 8,9 тыс. ТБ информации, сообщает компания.

Бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры Тюменской области с 1 по 11 января в особом режиме обеспечивали 120 сотрудников. Ожидаемой повышенной нагрузки на сети связи не произошло.

В компании отмечают, что общение в интернете стало важной частью жизни каждого. Чтобы дать возможность жителям Тюменской области учиться и работать в онлайн, весной 2020 года компания "Ростелеком" оперативно расширила пропускную способность европейского сегмента IP-сети компании.

"Также была расширена полоса оптической магистрали от Урала до Москвы. Это обеспечило бесперебойную работу сервисов на протяжении всего года. Новогодняя ночь – не исключение. Транспортные сети, которые связывают города региона, обязательно резервируются, и в случае нештатной ситуации включается запасной канал. Таким образом пользователи не замечают перерывов в работе интернета и других телекоммуникационных услуг", − отметил технический директор филиала в Тюменской и курганской областях ПАО "Ростелеком" Алексей Рогачев.

Нагрузка на сеть остается серьезной и сегодня. Однако сеть связи "Ростелекома" обладает запасом пропускной способности и способна выдержать даже повышенные нагрузки. Это результат многолетней работы по строительству и модернизации инфраструктуры, отмечают в компании.