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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Голышмановца с мефедроном задержали в лесном массиве

Происшествия, 15:42 12 января 2021

mvdmedia.ru/ | Фото: mvdmedia.ru/

Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хранении мефедрона. Возбуждено уголовное дело, сообщает отдел УМВД РФ по Тюменскому району.

В лесном массиве у садового товарищества "Ясная Поляна" в ходе личного досмотра у 25-летнего жителя Голышмановского района оперативники изъяли синтетическое вещество белого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой около 10 гр.

Задержанный утверждает, что запрещенное средство предназначалось для личного употребления, свою вину он признал. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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