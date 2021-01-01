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Девочка-колясочница из Ишима дважды победила во всероссийских конкурсах

Общество, 16:48 12 января 2021

из личного архива семьи Дымниковых | Фото: из личного архива семьи Дымниковых

14-летняя ишимская школьница Елизавета Дымникова стала победительницей Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества от Министерства просвещения РФ и взяла приз зрительских симпатий первого всероссийского фестиваля по танцам на колясках "Лучик света". Конкурсы прошли в ноябре и декабре 2020 года в видеоформате.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" Лиза рассказала, что в декабре прошлого года ей присвоили второй взрослый разряд по танцам на колясках и включили в сборную Тюменской области.

"Я пришла в танцы два года назад, была стеснительной и боялась сцены. Сейчас стала более раскрепощенной, нашла новых друзей, полюбила сцену. Мечтаю освоить много новых композиций и танцевать с усложнениями. Очень хочу, чтобы все люди с ОВЗ смогли побороть свои страхи и жить полной жизнью! Мне же помогла победить поддержка родителей, друзей, учителей и тренера Романа Волкова", - подчеркнула Елизавета.

Она добавила, что когда с мамой узнали о победе, вместе даже заплакали от радости. На обоих конкурсах она представила свою любимую зажигательную самбу. Впереди тренировки: отработка старых и освоение новых элементов.

По информации Дворца творчества и спорта "Пионер", призерами Большого фестиваля стали также ученица пятого класса Ишимской школы-интерната Алёна Стародубцева в номинации "Жестовое пение" и воспитанница межрегиональной федерации спортивных танцев на колясках Тюменской области Полина Петрова.

Напомним, в фестивале приняли участие боле 500 тыс. человек из из 55 регионов России и семи других стран.

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Инна Кондрашкина

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# дети с ОВЗ , Ишим , конкурсы , люди с ОВЗ

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