Тюменцы могут принести корма для животных в приютах

| Фото: из сообщества "Мультицентр "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Мультицентр "Моя территория" во ВКонтакте

Акцию по сбору кормов и вещей для тюменских приютов, в которых содержат кошек и собак, запустил мультицентр "Моя территория".

Присоединиться к ней могут все желающие. Достаточно до 31 января принести в мультицентр (ул. Ванцетти, 1) гречку, геркулес, плотные резиновые перчатки, сухой корм для кошек и собак, древесный наполнитель, брезентовые поводки длиной до 1,5 метров, игрушки и лакомства, моющие средства.

Отметим, мультицентр работает без выходных с 10 до 22 часов.

Как сообщили в мультицентре "Моя территория", в феврале все собранные средства отвезут в приюты "Мурка и Васька", "Лучший друг" и "Второй этаж".