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Тюменцы могут принести корма для животных в приютах

Общество, 17:38 13 января 2021

из сообщества "Мультицентр "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Мультицентр "Моя территория" во ВКонтакте

Акцию по сбору кормов и вещей для тюменских приютов, в которых содержат кошек и собак, запустил мультицентр "Моя территория".

Присоединиться к ней могут все желающие. Достаточно до 31 января принести в мультицентр (ул. Ванцетти, 1) гречку, геркулес, плотные резиновые перчатки, сухой корм для кошек и собак, древесный наполнитель, брезентовые поводки длиной до 1,5 метров, игрушки и лакомства, моющие средства.

Отметим, мультицентр работает без выходных с 10 до 22 часов.

Как сообщили в мультицентре "Моя территория", в феврале все собранные средства отвезут в приюты "Мурка и Васька", "Лучший друг" и "Второй этаж".

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# акция , животные , приют

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