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В Тобольском районе пожарные проверили около 770 домов

Общество, 17:05 13 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области

769 домов в Тобольском районе проверили пожарные с 25 декабря по 12 января 2021 года.

В первую очередь отмечали наличие извещателей, оценивали состояние электропроводки и печей, сообщает администрация муниципального образования.

В состав проверяющих групп помимо инспекторов пожнадзора входят главы поселений, старосты малых деревень, депутаты сельских дум, общественники и участники добровольных пожарных дружин. Межведомственные рейды в районе продолжаются. В период сильных морозов населению рекомендуют быть особо внимательными при использовании электрообогревателей.

Глава района Леонид Митрюшкин поручил усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

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# пожарная безопасность , Тобольский район

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