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Ялуторовский пряник вошел в книгу рецептов уральской кухни

Общество, 17:49 13 января 2021

личное фото Анны Антясовой

Рецепт ялуторовского пряника вошел в книгу "Уральская кухня: 52 оригинальных рецепта!" в декабре 2020 года. В него включены рецепты традиционных для региона блюд, которые собирали несколько лет.

Секретом приготовления пряника по сибирским традициям поделилась специалист по культурно-досуговой деятельности центра "Арт-Вояж" Анна Антясова. В октябре 2020 года она победила сразу в нескольких номинациях IV городского конкурса в сфере туризма.

Как рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии", в Сибири, в том числе и в Ялуторовске, при выпекании этого лакомства, в тесто добавляли различные сушеные ягоды, например, молотой черемухи.

"Они придавали изделию тонкий миндальный аромат. Для приготовления ялуторовского пряника я использую только натуральные продукты, как это делали в старину. Ну, и, конечно же, молотую черемуху и различные специи, именно их наши предки добавляли в тесто медовых лепешек, названых в последствии пряниками", - сказала мастерица.

При выпекании лакомства Анна Антясова использует печатную деревянную доску, на которой изображен символ города - башня Ялуторовского острога.

из группы комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска ВКонтакте

В книгу "Уральская кухня" вошел и рецепт фаршированной рыбы "Царь-щука" от сибирских старожилов. Ее готовят в ялуторовском кафе "Купава", которое признано победителем городского конкурса в сфере туризма.

Анжела Лебедева

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# Анна Антясова , кухня , пряники , рецепты , Ялуторовск

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