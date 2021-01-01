Пьяный гость ограбил жительницу тюменской деревни

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменец задержан по подозрению в грабеже. Недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина, находясь в гостях, похитил у хозяйки телефон и золотую цепочку, сообщает УМВД по Тюменской области.

Жительница д. Патрушево обратилась в правоохранительные органы и рассказала о совершенном против нее преступлении. Ущерб женщина оценила в 13 тыс. рублей.

Полицейские установили, что в один из праздничных дней в гости к потерпевшей приехала подруга со своим знакомым. Пьяный мужчина с применением физической силы похитил у хозяйки мобильный телефон и золотую цепочку и скрылся. Похищенное он сдал в ломбард за 8 тыс. рублей, а деньги потратил на алкоголь.

46-летний безработный тюменец, недавно освободившийся из мест лишения свободы, задержан. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.