  • 13 января 202113.01.2021среда
  • USD74,2663
    EUR90,3227
  • В Тюмени -29..-31 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пьяный гость ограбил жительницу тюменской деревни

Происшествия, 15:59 13 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменец задержан по подозрению в грабеже. Недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина, находясь в гостях, похитил у хозяйки телефон и золотую цепочку, сообщает УМВД по Тюменской области.

Жительница д. Патрушево обратилась в правоохранительные органы и рассказала о совершенном против нее преступлении. Ущерб женщина оценила в 13 тыс. рублей.

Полицейские установили, что в один из праздничных дней в гости к потерпевшей приехала подруга со своим знакомым. Пьяный мужчина с применением физической силы похитил у хозяйки мобильный телефон и золотую цепочку и скрылся. Похищенное он сдал в ломбард за 8 тыс. рублей, а деньги потратил на алкоголь.

46-летний безработный тюменец, недавно освободившийся из мест лишения свободы, задержан. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грабеж , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 13.01.2021Тюменец повредил автомобиль такси из-за детского кресла
17:21 13.01.2021Самолет авиакомпании S7 не может вылететь в Новый Уренгой из-за плохой погоды
16:32 13.01.2021В Тюмени автоинспекторы помогли таксисту спасти пассажира
15:59 13.01.2021Пьяный гость ограбил жительницу тюменской деревни