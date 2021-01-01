Современная медтехника поступила в больницу Казанского района

| Фото: областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина | Фото: областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина

Новая современная медицинская техника поступила в педиатрическое отделение поликлиники областной больницы №14 в с. Казанское в 2020 году. Это позволило расширить диагностические возможности учреждения, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в распоряжение врачей имеются по два новых аппарата УЗИ и ЭКГ, офтальмологическое оборудование – автоматический рефкератометр, щелевая лампа, автоматический тонометр для измерения внутриглазного давления.

Холлы отделения оснастили удобной мягкой мебелью, игровыми консолями, телевизорами, интерактивными стендами. Окна врачебных кабинетов украсили жалюзи с изображениями сказочных героев, а у входа в поликлинику появилась колясочная.

Перемены коснулись и взрослых подразделений. В стоматологическом и акушерском отделениях провели капремонт. В родзалах установили новые бестеневые потолочные лампы. В больницу закупили новый аппарат ИВЛ для новорожденных и современные фетальные мониторы.

Новая медтехника активно используется и в операционных: аргоноплазменный диатермокоагулятор для предотвращения кровотечений, фиброколоноскоп, фиброгастроскоп. А с появлением лапароскопической стойки врачи стали проводить малотравматичные операции.

Диагностические кабинеты больницы дооснастили аппаратом УЗИ, суточными холтеровскими мониторами ЭКГ и АД, провели компьютеризацию части ФАПов, передали в них аппараты теле-ЭКГ. Повышению доступности медпомощи способствуют и два новых передвижных медицинских комплекса. Они курсируют по отдаленным селам и деревням Казанского и Сладковского районов.