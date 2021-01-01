В Ишиме продолжается прием работ на конкурс "Сказка в ладошках"

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Участникам XI городского смотра-конкурса "Сказка в ладошках" предстоит создать 3D-поделки по произведениям тюменских писателей, запоны и казачьи костюмы. Прием работ продлится до 20 февраля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Ершова Юлия Малинина.

Она отметила, что конкурс пройдет по мотивам произведений тюменских писателей: Владислава Крапивина, Константина Лагунова, Валерия Медведева, Станислава Мальцева, Владимира Белых и других. Организаторы предлагают участникам от 5 до 15 лет самостоятельно или вместе с родителями создать объемные поделки из разных материалов по сюжетам любимых книг и представить в номинации "Дорогою добра". Лучшие работы разместят в Сказочной комнате музея. Рисунки на творческое состязание не принимают.

Музейщики напомнили, что Ишим получил звание и диплом "Литературного города России".

"Наш город отметили за заслуги перед отечественной культурой, русской литературой и сохранение единого духовного и литературного пространства России. Традиционный конкурс "Сказка в ладошках" проходит в день рождение Петра Павловича Ершова - 6 марта и тоже способствует приобщению детей к литературе, ведь каждый год номинация по изготовлению поделок посвящена какому-либо автору: Пушкину, Ершову, Андресену, Бажову. В этот раз делаем акцент на местных писателей", - поделилась Юлия Малинина.

Кроме того, организаторы продолжили тему русского народного костюма, девочки изготовят самодельный запон – женский фартук, а мальчики – костюм сибирского казака. Мастерицы и умельцы примут участие в конкурсном дефиле. Участников ждет карнавал сказочных героев в костюмах любимых персонажей.

Положение размещено на странице учреждения, работы можно принести по адресу: Ишим, ул. Советская, 30, музей П.П. Ершова, методический кабинет.

Инна Кондрашкина