Агрофирма "КриММ" проводит акцию "Будь в спорте"

| Фото: "КриММ" в Instagram | Фото: "КриММ" в Instagram

92 ребенка из многодетных семей с. Упорово получили в подарок спортивные костюмы в рамках акции "Будь в спорте" от агрофирмы "КриММ", сообщает телеканал "Упоровское время".

Так, в семье Переваловых из д. Черная шестеро детей. Глава семейства много лет работает в "КриММ" механизатором, он всегда в числе передовиков производства. Старшие ребята увлечены спортом, занимаются волейболом и борьбой в местных секциях, поэтому подарки в виде спортивных костюмов пришлись кстати.

"Главная цель - привлечь детей к здоровому образу жизни, чтобы в новом году все они были в спортивных секциях, участвовали в соревнованиях", - отметил гендиректор агрофирмы "КриММ" Геннадий Рязанов.