Камеры помогли снизить аварийность на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 51,7% снизилась аварийность в местах установки камер фиксации средней скорости на федеральной дороге Тюмень – Ханты-Мансийск.

Напомним, камеры установили в 2020 году на четырех самых опасных участках трассы. С начала работы они выявили около 90 тыс. нарушений. В дальнейшем ГИБДД планирует переставлять оборудование на другие участки в зависимости от аварийной опасности дорожной сети.

Всего, по данным областного управления ГИБДД, на федеральных дорогах области в 2020 году произошло 358 аварий. В них погибли 99 человек – почти половина от общего числа погибших в ДТП в области за год. 578 человек получили ранения.

На пяти федеральных трассах за год отмечено снижение ДТП и пострадавших в них. На дороге Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, которая стала федеральной, число аварий, раненых и погибших выросло.

Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", работа по предупреждению аварийности на федеральных дорогах в 2021 году продолжится. Прежде всего это контроль скоростного режима и профилактические мероприятия с медиками и представителями дорожных служб.

Напомним, что всего в 2020 году на дорогах области произошло 2 тыс. 394 ДТП. В них погибли 195 человек, 3 тыс. 340 получили травмы разной степени тяжести.

Евгения Шевцова