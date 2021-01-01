В Ялуторовске и Исетске готовят крещенские купели

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Места крещенских купелей определили в Ялутровском и Исетском районах, сообщает МЧС по Тюменской области. Для безопасности людей будут оборудованы спасательные посты, укомплектованные средствами связи, спасательными жилетами и веревками.

В Ялуторовске купель организована на участке Тобола, подъезд с ул. Якушкина. В Ялуторовском районе - в с. Заводопетровское на пересечении улиц Республики и Береговой.

В с. Исетское место для купаний на озере Теренкуль, в с. Слобода Бешкиль на реке Исеть, в с. Солобоево на реке Юзе, в с. Рафайлово на реке Ялынка.

19 января с 9 часов до полуночи у купелей будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медработники.