Тюменский сквер предлагают назвать в честь Владислава Крапивина

| Фото: Музей Победы во ВКонтакте | Фото: Музей Победы во ВКонтакте

Предложение назвать безымянный сквер в районе ул. Семакова в честь писателя Владислава Крапивина рассмотрит профильная комиссия, сообщает администрация Тюмени.

Предложения с просьбой увековечить память писателя в администрацию Тюмени поступают от горожан и тех, кто лично знал Владислава Крапивина. Автор прославил Тюмень, а на его произведениях выросло не одно поколение россиян, считают тюменцы.

За годы литературной деятельности Владислав Крапивин создал более 350 литературных произведений. Наиболее полное собрание сочинений писателя включает более 30 томов. Многие произведения переведены на иностранные языки. Ряд книг экранизирован.

Владислав Петрович активно совмещал писательскую деятельность с волонтерской педагогической, включающей занятия с подростками по разным направлениям. Он создал в Екатеринбурге детский отряд "Каравелла".

Награжден орденом Почета, является лауреатом премии Ленинского комсомола и Премии Президента Российской Федерации, почетным гражданином города Тюмени.

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