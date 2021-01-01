Грузовик спровоцировал ДТП со смертельным исходом на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Водитель автомобиля Lada Granta погиб после столкновения с большегрузом Volvo, выехавшим на встречную полосу, на 421-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе 17 января.

"По предварительным данным, водитель большегруза Volvo, ехавший в сторону Тюмени, пытаясь обогнать грейдер, задел его и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем Lada Granta", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии. Ему было предположительно 38 лет.

"Возможно, водитель Volvo обратится за медицинской помощью. Обстоятельства ДТП выясняются", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова