Шесть человек погибли в авариях в Тюменской области в выходные дни

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть человек погибли в результате аварий, произошедших на дорогах Тюменской области 16 и 17 января. Еще 18 получили различные травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В выходные дни в регионе произошло 14 ДТП. "Люди погибли на федеральных автодорогах Тюмень – Омск, Тюмень – Ханты-Мансийск и Курган – Тюмень", – сообщили в ГИБДД.

Трагедия на 110-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе произошла около 19 часов 17 января. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21703 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyorta Camry. Обе машины ехали из Курганской области.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В аварии погибли 31-летний водитель и 34-летняя пассажирка "Лады", жители Юргамышского района и Тюмени. Травмы диагностировали у двух пассажиров отечественной легковушки – 20-летней жительницы Шадринска и 30-летнего тюменца. Житель Шадринского района, управлявший иномаркой, не пострадал.

Также на дорогах Тюменской области в ДТП пострадали дети. Днем 16 января на автодороге Песчаное – Огнево в Казанском районе водитель рейсового автобуса "Паз" выехал на главную дорогу, не уступив право проезда автомобилю Lada Granta.

В результате столкновения в легковушке пострадали мама с пятилетним сыном. Мальчик госпитализирован с полученными травмами.