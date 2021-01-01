В Тюменской области волонтеры центра "Единой России" помогли почти пяти тысячам человек

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Более 4,7 тыс. обращений от жителей Тюменской области обработали в волонтерском центре "Единой России" с 19 марта 2020 г. К работе центра присоединились 1 тыс. 743 человека, сообщает региональное отделение партии.

Добровольцы помогают медицинским работникам и их семьям, принимают звонки в волонтерском центре партии, развозят продукты и лекарства нуждающимся, находящимся на самоизоляции пожилым и одиноким людям.

Кроме того, волонтерский центр обеспечивает медработников дополнительным транспортом, питанием, средствами индивидуальной защиты. К новогодним праздникам для детей медиков и врачей приобрели более 2,5 тыс. подарков. А многодетным семьям фельдшеров, медицинских сестер вручили ноутбуки.

с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram

"В период пандемии запрос на помощь добровольцев очень высок, а это значит, что депутаты всех уровней, молодежь, активисты должны объединить свои усилия, чтобы поддержать тех, кто нуждается во внимании и заботе", - отметил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он добавил, что все добровольцы достойны благодарности, их деятельность приобретает особую ценность в этот непростой период.