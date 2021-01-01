Коммунальщики продолжают убирать дворы Тюмени от снега

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Пять единиц спецтехники и десять сотрудников привлекла управляющая компания "Наш город" для уборки снега во дворах домов № 134, 134, к. 1 и к. 2 по ул. Широтной в Тюмени. К 15 часам с этой территории на снежный полигон вывезено пять КамАЗов снега, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

После выпадения осадков в первую очередь должна быть проведена снегоочистка входных групп подъездов, затем тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площадок, напоминают в администрации Тюмени.

После уборки снег может быть складирован на согласованных с управами территориях.

Тюмень-наш дом во ВКонтакте Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Временное складирование снега запрещено на тротуарах, проезжей части, у стен зданий, на трассах тепловых сетей, теплофикационных камерах, смотровых и дождеприемных колодцах, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадках, ограждения, МАФах, парковочных местах для инвалидов, на местах, препятствующих вывозу мусора. Отдельное внимание уделяется сохранности зеленых насаждений.

За нарушение требований по снегоочистке управляющие компании привлекают к административной ответственности.

О нарушениях по уборке снега можно сообщить на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дворовой территории". При проблемах с вывозом снега писать там же в категорию "Складирование снега".