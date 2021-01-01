В Тюмени умер фронтовик Иван Афанасьев

Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

Участник Великой Отечественной войны Иван Арсентьевич Афанасьев скончался на 97-м году жизни 20 января. Соболезнование родным и близким выразило Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Иван Афанасьев родился 17 июня 1924 г. в дер. Марай Тюменского района. В 1943 г. призван в ряды Красной армии, воевал в составе десантного подразделения 3-й гвардейской танковой армии, 69-й мотострелковой бригады, сержант, командир отделения.

Афанасьев участвовал в Висло-Одерской наступательной операции на 1-м Украинском фронте. Дважды проходил через рукопашные схватки. Победу встретил в госпитале, так как за три месяца до неё в 80 км от Берлина был ранен.

Лето 1945 г. был уже в родной деревне Марай, но вскоре уехал в Тюмень. Иван Афанасьев поступил в пожарную охрану, которой отдал 40 лет, полковник внутренней службы в отставке. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и другими многочисленными наградами.