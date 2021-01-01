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В селе Викулово Тюменской области детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Общество, 18:48 21 января 2021

vikulovo.admtyumen.ru

14 детей-сирот получили ключи от новых однокомнатных квартир в Викулово.

Как рассказал заместитель главы Викуловского района Евгений Шорохов, многоквартирный дом на ул. Автомобилистов, 46 построили специально под программу обеспечение жильем льготных категорий населения в рамках нацпроекта. Всего здесь 18 квартир, большинство из них – однокомнатные, все они включены в специализированный жилищный фонд Тюменской области.

Квартиры предоставляют по договору найма на пять лет. После при условии соблюдения всех условий договора жильцы смогут их приватизировать.

"В очереди на жилье для детей-сирот в районе еще состоят 24 человека. Будем дальше вести переговоры с инвесторами, чтобы строить новые дома", - отметил Евгений Шорохов.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , дети-сироты , жилье

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