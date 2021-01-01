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День открытых дверей для родителей ГАУ Северного Зауралья проведет онлайн

Общество, 18:16 22 января 2021

Управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья | Фото: Управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья

День открытых дверей для родителей пройдет в ГАУ Северного Зауралья. Встреча состоится в режиме видеоконференции 23 января в 15 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Кураторы одиннадцатых агротехнологических классов школ-партнеров АПК Тюменской области совместно с учениками и их родителями смогут задать вопросы по будущему обучению аграрным профессиям.

Модератором выступит проректор по учебной и воспитательной работе ГАУ Северного Зауралья Раис Абдразаков.

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# ГАУ Северного Зауралья , День открытых дверей

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