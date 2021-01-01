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В Тюмени мультимедийная выставка о войне будет работать до конца февраля

Общество, 11:05 25 января 2021

исторический парк "Россия – моя история" | Фото: исторический парк "Россия – моя история"

Мультимедийная выставка "Память поколений", открытая в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени, будет работать до 28 февраля.

"Современные технологии позволили оживить картины, написанные в прошлом веке художниками, которые были непосредственными участниками военных событий. Благодаря этому мы можем не просто увидеть застывший момент, но и прожить его вместе с автором", – рассказали в историческом парке.

На выставке представлено более 200 мультимедийных картин, а также воспоминания участников, отрывки из дневников и писем, хронологии событий и многое другое.

Гости могут не просто посмотреть, но и прикоснуться к экспонатам: в тач-панелях и интерактивных столах представлены игры и викторины.

Выставку можно посмотреть самостоятельно. Вход свободный. Есть возможность пройтись по залам с экскурсоводом – 700 рублей с группы от одного до пяти человек.

Подробности по телефону 68-11-11. Можно написать в сообщения группы исторического парка во ВКонтакте.

Отметим, в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в конце ноября открылась художественная выставка под названием "Память поколений". Ее работу продлевать не стали. Она закрылась 17 января.

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# выставка , исторический парк «Россия - моя история»

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