Война глазами художников разных поколений - в тюменском музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" открылась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 27 ноября.

В залах на пятом этаже экспонируются полотна из ведущих музеев страны. Гармонично вписаны к ним и работы из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. "На этой выставке есть работы известных художников, непосредственных участников событий. Здесь представлено и видение темы современных художников. Выставка интересна в плане подачи", — отметила методист Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Ольга Аверина.

На открытии директор регионального департамента культуры Елена Майер рассказала, что при организации выставки были сложности. "Это было непросто. Мы столкнулись с переносом сроков, но в Год памяти и славы, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы должны были это сделать", — сказала она.

Она подчеркнула, что сейчас важно сохранить историю и память для потомков. Боль и тяжесть, которую пережили наши предки, нашла достойное отражение в литературе, кино и изобразительном искусстве.

В мультимедийном формате выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" представлена в историческом парке "Россия — моя история". "Наша мультимедийная выставка — это продолжение той большой экспозиции, которая была открыта в московском "Манеже" в 2019 году. Это новый доступный формат. В создании выставки принимали участие более 40 российских музеев. Мы понимаем, что задача мультимедийного формата — перенесение и оживление полотен. В первом зале демонстрируется небольшой фильм об экспозиции", — пояснил главный методист исторического парка "Россия – моя история" Александр Валитов.

В первом зале представлены картины художника Аркадия Пластова, посвященные первым событиям, периоду, когда советские люди не знали, что последует вероломное нападение врага. По словам Валитова, картина Пластова "Фашист пролетел", где изображен убитый мальчик-пастух и удаляющийся немецкий самолет, уникальна тем, что ее в 1943 году Иосиф Сталин привез на Тегеранскую конференцию глав государств антигитлеровской коалиции. Картина сильно впечатлила союзников и повлияла на принятие определенных решений.

В этом же зале размещены плакаты с призывами встать на защиту родины, изображениями плена, оккупации.

Александр Валитов подчеркнул, что основная идея проекта — соединение искусства и истории. В историческом парке представляют не только искусство, но и рассказывают об истории и каждом периоде, о том, как он отразился на искусстве, жизни народа. Залы расположены в хронологической последовательности: "Фронт", "Тыл и оккупация", "Победа", "Павшим вечная слава", "Старые раны. 1960-е", "Эхо прошедшей войны. 1970-е", "Во имя жизни. 1990–2010-е".

Есть и отдельный стенд, посвященный вкладу тюменцев в Победу, и картины земляков. Например, была отобрана работа "Алексей" Бориса Паромова, написанная к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Известный сюжет: мать приходит на просмотр военной кинохроники и вдруг видит среди бегущих солдат своего сына, пропавшего без вести. Она вскочила и выкрикнула имя "Алексей". Паромов это уловил и написал", — добавил Валитов.

Вход на выставку свободный. Возрастная категория: 0+. Экспозиция проработает по 17 января 2021 года.

Отметим, "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" — пятая выставка, открытая в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в рамках национального проекта "Культура".

Инна Пахомова