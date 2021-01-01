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Музей истории поискового движения посетил в Тюмени Герой России Вячеслав Бочаров

Общество, 18:05 22 января 2021

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Значимость вовлечения детей и подростков в дело увековечения памяти павших защитников Отечества отметил Герой России Вячеслав Бочаров, который посетил Тюмень и побывал в Музее истории поискового движения Тюменской области, сообщают поисковики.

Специалисты Областного поискового центра им. Артура Ольховского познакомили гостя с деятельностью регионального поискового центра, поделились своим мнением в вопросах воспитания подрастающего поколения и провели экскурсию по экспозиции. Они показали уникальные экспонаты, найденные в ходе экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны и отреставрированные воспитанниками поисковых отрядов.

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Вячеслав Бочаров принимал участие в освобождении заложников во время теракта в школе Беслана, получил тяжелое ранение. За мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации. Он приехал в Тюмень в рамках проведения регионального образовательного семинара "Эстафета поколений".

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# поисковое движение

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