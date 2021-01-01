Тюменский губернатор поздравил биатлониста Логинова с победой на Кубке мира

| Фото: https://www.biathlonrus.com/ | Фото: https://www.biathlonrus.com/

С победой в гонке на Кубке мира поздравил биатлониста Александра Логинова губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Дорогие друзья! Замечательный подарок нам всем преподнес российский спорт! Тюменский биатлонист Александр Логинов взял золото в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Он не допустил ни одного промаха за четыре огневых рубежа! Отличный результат!", - сообщил глава региона.

Он от всей души поздравил спортсмена, тренерский штаб и всю российскую сборную с этой победой.