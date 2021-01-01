Есенгалий Ибраев: нужно оградить детей от мерзавцев в соцсетях и чатах

Фото из личного аккаунта Есенгалия Ибраева Фото из личного аккаунта Есенгалия Ибраева

Детей подстрекают к участию в несанкционированных митингах в подростковых чатах и группах в социальных сетях. Это недопустимо, родители должны вмешаться, уверен председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Дочь показала мне сообщение в котором ее, ее одноклассников и друзей призывают выйти на митинг в поддержку Навального. Соцсети и разные подростковые чаты буквально завалены сообщениями и видео, обращенными к нашим детям. Мы поговорили. Я поинтересовался, интересна ли ей эта тема? Она подробнее расспросила о сути событий. Оценку действий штабов Н. давать не буду, просто считаю, что каждый родитель может и должен оградить своего ребенка от мерзавцев!Поговорите со своими детьми", - сказал он.

Напомним, ранее МВД России официально подтвердило, что в правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации.

Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки.