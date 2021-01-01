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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области девять человек получили обморожения за три дня

Общество, 12:00 25 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30-летний тюменец получил обморожение стоп после того, как выйдя из бани, пробежался по снегу. Через сутки стопы распухли и покрылись пузырями. Пришлось обращаться в скорую помощь.

По информации Станции скорой медицинской помощи Тюменской области, за трое суток к ним поступило девять обращений по поводу обморожений: в пятницу два человека после осмотра и оказания помощи были доставлены в стационар, в субботу – один, в воскресенье – шесть. Все пострадавшие – мужчины, у некоторых возникли осложнения после неправильно оказанной первой помощи.

Всего с 23 по 24 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 72 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 505 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 520 пациентов.

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# обморожения , скорая помощь

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