В Тюменской области пункты обогрева выезжали на трассы девять раз за два дня

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Девять раз мобильные пункты обогрева пожарно-спасательных подразделений МЧС выезжали на оказание помощи автомобилистам, которые попали в беду в мороз на дорогах Тюменской области 23 и 24 января. Также они довезли до автовокзала мужчину, замерзавшего на трассе Тюмень – Омск.

"23 января в 12 часов сотрудники 93-й пожарной части довезли замерзавшего на 102-м км трассы Тюмень – Омск в Заводоуковском городском округе мужчину до автовокзала. Мужчина, скорее всего, позвонил в 02 либо Единую дежурно-диспетчерскую службу, а вызов был переадресован в пожарную охрану", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

23 января в 17 часов на 104-м км трассы Тюмень – Омск в Заводоуковском городском округе сотрудники МЧС запустили двигатель грузовика Freightliner.

В Голышмановском городском округе в 20 часов местные пожарные обогрели водителя "Газели", при помощи тепловой пушки отогревали двигатель и кабину машины.

На 99-м км трассы Ярково-Ялуторовск в Ярковском районе пожарные 146-й части обогревали в своем спецтранспорте двух человек, пока к ним не приехал эвакуатор.

На 200-м км трассы Тюмень – Омск в Голышмановском городском округе в полночь сотрудники 110-й ПСЧ обогрели водителя "МАЗа".

24 января в 6 часов на 1-м км Старотобольского тракта пожарные 67-й пожарно-спасательной части запустили двигатель автомобиля Iveco и отогрели водителя.

Через час в Ишимском районе сотрудники местной пожарной части отогрели водителя автомобиля "Газель" с курганскими номерами. В Ярковском районе в 10 часов сотрудники 146-й пожарно-спасательной части обогрели водителя машины "МАЗ".

В 22 часа 30 минут на 296-м км трассы Тюмень – Омск сотрудники 53-й пожарно-спасательной части обогрели водителя и отогрели тормозную систему автомобиля "МАН" с прицепом.

Если на дороге произошла непредвиденная ситуация, в первую очередь следует позвонить по номеру 101 или 112.

Инна Пахомова