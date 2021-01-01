В Тюменской области в 2021 году построят шесть школ

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Шесть школ на 2 тыс. 554 учебных места построят в Тюменской области в 2021 году, сообщает Главное управление строительства региона.

В Тюмени свои двери откроют две школы на 1200 учебных мест каждая – в районе улиц Зелинского и Менделеева, и в ЖК Звездный. Сейчас они находятся в высокой стадии готовности, коробка зданий готова и ведутся черновые и отделочные работы.

Продолжится работа по ликвидации школ в деревянном исполнении. Вместо них будут возводиться новые здания как в модульном, так и в капитальном исполнении. Новые учебные заведения появятся в Тобольском, Вагайском и Ялуторовском районах.

В 2020 году в Тюменской области в рамках нацпроекта "Образование" были построены семь школ на 2 тыс. 138 учебных мест в Тюмени, Тобольске, в Вагайском, Тюменском и Уватском районах.

По словам заместителя губернатора, начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, одним из преимуществ быстрого строительства школ является проектная документация повторного применения.

"Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет при строительстве объектов мы используем типовую проектную документацию, включенную Минстроем России в реестр экономически эффективных проектов, в каждом проекте есть свои особенности. С учетом опыта эксплуатации ранее построенных зданий в проекты вносятся изменения и дополнения", - рассказал он.

Сергей Шустов добавил, что за три года по типовому проекту школы на 1200 учебных мест в Тюменской области построено четыре учреждения, еще два строятся. Этот проект является своеобразным модулем, позволяющим сохранить средний общественный блок, при этом вносить изменения в два других учебных блока путем уменьшения длины, направления, этажности.