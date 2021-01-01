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Разработку тюменских ученых начали использовать на нефтепромыслах

Общество, 18:14 25 января 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Эксплуатация первого серийного образца мобильной установки "Мера-эталон" начинается на месторождениях. Оборудование разработано учеными ТюмГУ и компанией "ГМС Нефтемаш" при поддержке правительства Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Работы по измерению дебитов скважин, а также поверки и сличению работы стационарных автоматизированных групповых замерных установок (АГЗУ) будут выполняться на месторождениях компаний "Роснефть", "НОВАТЭК" и их дочерних обществ.

По словам разработчиков, качество измерений нового оборудования выше, чем у существующих измерительных установок.

"В данной установке инновационно реализовано требование поверки метрологических характеристик промысловых стационарных систем учета скважиной продукции, включая учет растворенного газа в жидкости", – отметили разработчики.

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# добыча нефти , инновации , ТюмГУ

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