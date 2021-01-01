В Тюмени опробовали стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень стала одним из российских городов, где стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды пилотировался и успешно опробован в 2020 году, сообщает министерство строительство РФ.

Стандарт был разработан совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). С июля по декабрь 2020 года он пилотировался в 20 российских регионах. Несмотря на ограничения из-за пандемии, показатели вовлеченности жителей в городах увеличились в среднем на 43%.

"Число граждан, которые захотели быть причастными к позитивным изменениям в своем городе, при использовании стандарта выросло почти в полтора раза. Это наглядно демонстрирует, что и жители, и местные власти готовы слышать друг друга и вместе делать общественные пространства лучше. Такая "шпаргалка" с пошаговым алгоритмом действий позволит значительно повысить комфортность городской среды по всей стране", — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Данный документ описывает более 20 форматов работы с жителями по четырем уровням вовлечения — это могут быть фокус-группы и глубинные интервью, лекции и экскурсии, воркшопы, инициативное бюджетирование, государственно-частное партнерство, другие варианты. Почти все форматы доступны онлайн, что значительно упростило сбор мнений.

Полная версия стандарта доступна на портале 100gorodov.ru.