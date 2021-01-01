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Выставка "Пленэр без границ" откроется в тюменской библиотеке

Общество, 08:45 29 января 2021

из сообщества "МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия»" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия»" во ВКонтакте

Персональная выставка художника-графика Алены Головырских "Пленэр без границ" откроется в Информационно-библиотечном центре для молодежи 6 февраля в 15 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Гости выставки увидят работы, созданные в разные периоды творческой биографии автора. Алена Головырских – член Союза художников России, заведующая отделением изобразительного искусства Боровской детской школы искусств "Фантазия". Работает преимущественно в станковой графике, обращается и к живописи.

Алёна Головырских много путешествует и участвует в совместных российских и международных пленэрах. Любовь к работе на природе в студенческие годы ей привили известные тюменские мастера Игорь Щетинин, Иван Станков, Александр Новик, Юрий Рыбьяков, Константин Шохов, Сергей Мокроусов.

Выставка будет открыта до конца марта 2021 года. Получить подробную информацию и записаться можно по телефону: 26-40-02.

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# выставка , искусство , творчество

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