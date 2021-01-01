Житель Ишима изобрел чудо-лопату для уборки снега

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Лопату на колесах изобрел житель Ишима Иван Чевтаев. По его словам, устройство упрощает уборку снега и максимально разгружает мышцы спины и рук.

Идея пришла, когда Иван переехал в частный дом: двор большой, снега много, от постоянной нагрузки болела спина. Для улучшения традиционной лопаты лучше всего подошло велосипедное колесо – с ним можно не поднимать снег, а катить. Еще колесо можно использовать как рычаг, так нагрузка на мышцы становится еще меньше.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Чтобы найти лучший вариант, Иван перепробовал разные виды колес, ставил два вместо одного, добавлял навесное оборудование, прицепное. Сейчас каждое его новое устройство подходит под определенные задачи: одной лопатой проще убирать свежий снег, другой – когда снега очень много. Шины в колесах заменил шлангом – чтобы не спускали в мороз.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Одно из последних изобретений Ивана – колесная лопата-трансформер. С нее можно быстро снять лопату и поставить ковш, получится тачка для снега. По его словам, грузоподъемность у нее выше, чем у обычной садовой тачки, но катить при этом легче.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Идеями Иван Чевтаев активно делится с соседями. "Уборка снега в частных усадьбах – дело трудоемкое. Хочется, чтобы каждый мог повторить задумку с минимальными затратами и упростить себе жизнь", - отметил он.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Евгения Шевцова