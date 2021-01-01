В Тюменской области в 2020 году преступность снизилась на 7%

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

24 тыс. 757 преступлений зарегистрировано в Тюменской области в 2020 году. Это на 7,1 % меньше, чем в 2019, сообщает региональная прокуратура. Снижение преступности зафиксировано в 17 районах, в том числе, и в областном центре.

Как отметили в надзорном ведомстве, наблюдается снижение преступлений средней тяжести на 16,2% и небольшой тяжести на 10,8%. Количество особо тяжких преступлений возросло на 8,5%, тяжких на 11,7%.

Общее количество краж сократилось на 16,4 %, в том числе квартирных на 37,1%. Мелких хищений, совершенных лицами, подвергнутыми административному наказанию, стало меньше на 27,2%.

Количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий продолжает расти.

Отмечается снижение на 23,7% преступлений в состоянии наркотического опьянения. На 0,3% возросло количество преступлений в алкогольном опьянении.