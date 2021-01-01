Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ встретится с абитуриентами онлайн

| Фото: пресс-служба ТюмГУ | Фото: пресс-служба ТюмГУ

День открытых дверей состоится в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ 30 января. Встреча в режиме онлайн начнется в 12 часов в группе во ВКонтакте, сообщает пресс-служба вуза.

Представители института дадут ответы на вопросы абитуриентов, подробно расскажут про направления подготовки, различные творческие объединения, внеучебную студенческую жизнь и покажут университет изнутри.

"Современный рынок труда прогнозирует профессии будущего. Среди них: математик-исследователь, специалист по математическому моделированию, эксперт по кибербезопасности, специалист по анализу больших объемов данных, разработчик платформ, системный программист, инженер мехатронных и робототехнических систем, эксперт в области технологий и инноваций. Именно таких специалистов будущего готовят в ИМиКН", – рассказала и.о. директора Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Марина Воробьева.

На 2021-2022 учебный год в ИМиКН на все направления подготовки бакалавриата и специалитета очной формы обучения выделено 466 бюджетных мест.