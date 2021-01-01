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Полпред Якушев провел рабочую встречу с заместителями генпрокурора России

Политика, 13:31 29 января 2021

uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Рабочую встречу с заместителями генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым и Сергеем Зайцевым, который будет курировать органы прокуратуры Уральского федерального округа, провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев 29 января.

Как сообщают в пресс-службе полпредства, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия аппарата полномочного представителя президента и управления Генпрокуратуры по округу с прокурорами по укреплению законности и правопорядка, а также эффективному решению актуальных социально-экономических проблем.

Среди них - обеспечение трудовых прав граждан, мер социальной защиты и поддержки населения в период введения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

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# Владимир Якушев , Генпрокуратура , полпред президента в УФО

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