Ученые ТюмГУ изучат жизнь коренных народов Якутии

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Этнологическую экспертизу коренных народов Республики Саха (Якутия) будут проводить ученые ТюмГУ. Соответствующий договор вуз подписал с Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

"В научной сфере этнологическая экспертиза – очень молодое явление, это часть исследований в сфере социальной антропологии, этнологии и социологии. Проводились небольшие исследования в Ямало-Ненецком автономном округе и на Сахалине", - отметила профессор ТюмГУ Елена Гладун.

По ее словам, единственным регионом, где этнологическая экспертиза - неотъемлемая часть оценки ущерба, причиненного вследствие стрессового воздействия на территорию исконной среды обитания коренных народов, является Республика Саха (Якутия).

Тем не менее представители и организации коренных малочисленных народов едины во мнении, что обязательность проведения этнологической экспертизы должна быть закреплена в законодательстве федерального уровня.

"В законе необходимо предусмотреть виды этнологической экспертизы, основания ее проведения, права и обязанности ее участников", - добавила Елена Гладун.

Таким образом, будут созданы правовые рамки и определена междисциплинарная методологическая база для проведения этнологической экспертизы.