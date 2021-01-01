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Ученые ТюмГУ изучат жизнь коренных народов Якутии

Общество, 16:27 29 января 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Этнологическую экспертизу коренных народов Республики Саха (Якутия) будут проводить ученые ТюмГУ. Соответствующий договор вуз подписал с Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

"В научной сфере этнологическая экспертиза – очень молодое явление, это часть исследований в сфере социальной антропологии, этнологии и социологии. Проводились небольшие исследования в Ямало-Ненецком автономном округе и на Сахалине", - отметила профессор ТюмГУ Елена Гладун.

По ее словам, единственным регионом, где этнологическая экспертиза - неотъемлемая часть оценки ущерба, причиненного вследствие стрессового воздействия на территорию исконной среды обитания коренных народов, является Республика Саха (Якутия).

Тем не менее представители и организации коренных малочисленных народов едины во мнении, что обязательность проведения этнологической экспертизы должна быть закреплена в законодательстве федерального уровня.

"В законе необходимо предусмотреть виды этнологической экспертизы, основания ее проведения, права и обязанности ее участников", - добавила Елена Гладун.

Таким образом, будут созданы правовые рамки и определена междисциплинарная методологическая база для проведения этнологической экспертизы.

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# наука , ТюмГУ

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