Для туристов создали иллюстрированный гид по Тобольску

| Фото: opentobolsk.ru | Фото: opentobolsk.ru

Иллюстрированный гид-путеводитель "Такой разный Тобольск" разработали для туристов, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В нем собрана информация о музеях, галереях, ресторанах и барах. "Подача материала и красивые описания порадуют и взрослых, и детей", – рассказали в региональном агентстве.

Путеводитель создан при участии СИБУРа, его можно скачать в PDF-формате на сайте opentobolsk.ru.

Интернет-версия издания представляет собой платформу, дополненную несколькими опциями: построить с помощью Google-карт собственный маршрут по знаковым местам Тобольска, получить подробную информацию о том или ином объекте в Wikipedia и ознакомиться с впечатлениями и отзывами туристов на сервисе TripAdvisor.