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Китайцы научились заряжать смартфоны по воздуху

Общество, 11:42 30 января 2021

ИА Тюменская линия

Зарядную станцию Mi Air Charge, которая может заряжать совместимые гаджеты по воздуху, представила компания Xiaomi, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании.

Устройство может формировать луч в миллиметровой волне и отправлять нескольким потребителям. Волны преобразуются в электричество, которое и заряжает смартфон.

Пять антенн определяют местоположение совместимого устройства в комнате, еще 144 антенны передают волны. Станция может одновременно заряжать несколько устройств, которые находятся на расстоянии в несколько метров. Мощность питания - 5 Вт на каждый гаджет.

Однако существующие сейчас смартфоны Mi Air Charge Technology не поддерживают. Как заявили китайцы, совместимый гаджет должен иметь радиомаяк и приемное устройство.

О сроках выхода зарядной станции и совместимых устройств пока не сообщается.

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# смартфоны , технологии

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