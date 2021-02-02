138 случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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У 138 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 16 тыс. 643 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 9,6% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 539 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 тыс. 372 человека.

В Москве 1 тыс. 701 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 484, в Московской области - 1 тыс. 53.

В Свердловской области выявили 325 новых случая, в Челябинской области - 278, в Ханты-Мансийском автономном округе - 171, в Курганской области - 93, в Ямало-Ненецком автономном округе - 61.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 884 тыс. 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 тыс. 158 летальных исходов, выздоровело 3 млн 340 тыс. 545 человек.