Двое жителей Тюменской области с COVID-19 скончались за сутки

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42-летняя женщина и 61-летний мужчина с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в скончались 248 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

138 новых случаев заболевания, в том числе у 10 детей выявлено за сутки. Всего с начала пандемии - 28 тыс. 507.

Выздоровели 109 человек, за весь период - 26 тыс. 707.

К ИВЛ подключили 16 пациентов. 10 тыс. 428 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 998 - на перевахтовке.