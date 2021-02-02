600 тоболяков привились вакциной "Спутник V"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

600 тоболяков, в том числе 50 жителей Тобольского района, привиты вакциной "Спутник V" на 2 февраля, сообщает Областная больница №3.

100 пациентов прошли полный курс вакцинации против коронавируса – им уже введён второй компонент вакцины. По наблюдениям врачей, прививка переносится хорошо, случаев осложнений не зафиксировано.

В прививочный кабинет поликлиники прививка поступает регулярно, партиями. Как только она прибывает, специалисты поликлиники сразу формируют расписание и приглашают пациентов на конкретную дату и время. Перед прививкой желающие вакцинироваться проходят общий терапевтический осмотр.

Записаться на вакцинацию против коронавирусной инфекции можно, воспользовавшись сайтом Госуслуг, в регистратуре взрослой поликлиники или позвонив по единому телефону кол-центра больницы 8 (3456) 27-30-44.

Предприятия и организованные коллективы могут направить список сотрудников, желающих привиться от COVID-19, на электронный адрес ob3@med-to.ru, чтобы пройти бесплатную вакцинацию против коронавируса, не отрываясь от трудового процесса.